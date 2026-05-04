Wasserstoff-Konzern

Nach US-Börsenschluss hat der Wasserstoffkonzern Plug Power einen Blick in seine Bücher ermöglicht. So fiel die Bilanz aus.

Plug Power hat das erste Geschäftsquartal 2026 einmal mehr mit roten Zahlen beendet. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 US-Dollar nach einem Minus von 0,21 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit wurden die Verluste weniger deutlich reduziert als erhofft: Experten hatten dem Unternehmen im Vorfeld ein EPS von -0,097 US-Dollar zugetraut.

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Der Umsatz stieg unterdessen von 133,7 Millionen US-Dollar auf 163,5 Millionen US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen von 139,9 Millionen US-Dollar.

Die Plug Power-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,53 Prozent stärker bei 3,75 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net