DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,55 +5,0%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.287 -0,8%Euro1,1785 +0,1%Öl104,8 +4,5%Gold4.735 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen schließen knapp höher -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Plug Power, Ölpreis, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Ausblick: thyssenkrupp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: thyssenkrupp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wasserstoff-Konzern

Plug Power-Aktie nach durchwachsenen Zahlen stärker: Abermals rote Zahlen und Umsatzplus

11.05.26 22:16 Uhr
Plug Power-Aktie an der NASDAQ im Plus: Wasserstoffriese reduziert Verluste und steigert Umsatz | finanzen.net

Nach US-Börsenschluss hat der Wasserstoffkonzern Plug Power einen Blick in seine Bücher ermöglicht. So fiel die Bilanz aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
3,03 EUR 0,39 EUR 14,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Plug Power hat das erste Geschäftsquartal 2026 einmal mehr mit roten Zahlen beendet. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 US-Dollar nach einem Minus von 0,21 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit wurden die Verluste weniger deutlich reduziert als erhofft: Experten hatten dem Unternehmen im Vorfeld ein EPS von -0,097 US-Dollar zugetraut.

Der Umsatz stieg unterdessen von 133,7 Millionen US-Dollar auf 163,5 Millionen US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen von 139,9 Millionen US-Dollar.

Die Plug Power-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,53 Prozent stärker bei 3,75 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen