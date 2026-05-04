Plug Power-Aktie nach durchwachsenen Zahlen stärker: Abermals rote Zahlen und Umsatzplus
Nach US-Börsenschluss hat der Wasserstoffkonzern Plug Power einen Blick in seine Bücher ermöglicht. So fiel die Bilanz aus.
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Plug Power hat das erste Geschäftsquartal 2026 einmal mehr mit roten Zahlen beendet. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 US-Dollar nach einem Minus von 0,21 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit wurden die Verluste weniger deutlich reduziert als erhofft: Experten hatten dem Unternehmen im Vorfeld ein EPS von -0,097 US-Dollar zugetraut.
Der Umsatz stieg unterdessen von 133,7 Millionen US-Dollar auf 163,5 Millionen US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen von 139,9 Millionen US-Dollar.
Die Plug Power-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,53 Prozent stärker bei 3,75 US-Dollar.
Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
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