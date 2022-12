Wasserstoff-Pipeline zu Thyssenkrupp fertiggestellt

DUISBURG (dpa-AFX) - Das Industriegase-Unternehmen Air Liquide hat in Duisburg eine vier Kilometer lange Wasserstoffleitung fertiggestellt. Sie verbindet das Gelände des Thyssenkrupp-Stahlwerks (thyssenkrupp) mit dem rund 200 Kilometer langen Wasserstoff-Fernleitungsnetz von Air Liquide an Rhein und Ruhr. Die Pipeline soll eine noch zu bauende Großanlage versorgen, in der kohlendioxidarmer Stahl produziert werden kann. "Mit der Anbindung unseres Standortes an die Wasserstoff-Pipeline von Air Liquide schaffen wir bei Thyssenkrupp Steel die Voraussetzungen für eine klimafreundliche Stahlproduktion", erklärte der Steel-Vorstandsvorsitzende Bernhard Osburg am Donnerstag.

In der sogenannten Direktreduktionsanlage soll klimaneutral hergestellter Wasserstoff den bisher in Hochöfen verwendeten Koks ersetzen, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen. Nach einem weiteren Bearbeitungsschritt entsteht Roheisen, das wie bisher weiterverarbeitet werden kann. Die Investitionen werden auf mehr als zwei Milliarden Euro geschätzt. Die Fertigstellung der ersten Anlage ist für 2026 geplant. Thyssenkrupp will im Gegenzug einen seiner vier konventionell betriebenen Hochöfen in Duisburg stilllegen.

Bei der Stahlherstellung entstehen sehr große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid. Thyssenkrupp ist nach früheren Angaben für rund 2,5 Prozent des bundesweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, im Ruhrgebiet sogar für rund ein Viertel der Kohlendioxid-Emissionen./tob/DP/stw