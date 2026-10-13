DAX 25.353 +0,3%ESt50 6.201 -0,0%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,19 +1,6%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.839 +2,2%Euro 1,1188 +0,3%Öl 105,3 -1,3%Gold 4.190 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wasserstoff trifft Rüstung

NEL-Aktie mit Kurssprung vor den Zahlen: Warum die Rheinmetall-Partnerschaft für Euphorie sorgt

NEL-Aktie mit Kurssprung vor den Zahlen: Warum die Rheinmetall-Partnerschaft für Euphorie sorgt

Ein Rüstungskonzern will Kraftstoff aus Wasserstoff künftig direkt vor Ort erzeugen und holt dafür NEL ins Boot, doch ein Satz im Kleingedruckten bremst die Fantasie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ITM Power plc
1.12 EUR 0.00 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen
NEL ASA
0.20 EUR 0.02 EUR 8.06 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
960.70 EUR 0.70 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen

  • NEL und Rheinmetall prüfen gemeinsam dezentrale Produktion von E-Fuels
  • Norwegen dient als Startpunkt, Absichtserklärung ist nicht bindend
  • Am Donnerstag legt NEL Zahlen zum dritten Quartal vor
Werbung

NEL ASA und Rheinmetall haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam die dezentrale Produktion synthetischer Kraftstoffe aus erneuerbarem Wasserstoff auszuloten. Damit rückt die NEL-Aktie an die Schnittstelle von Energiewende und Verteidigung.
Anleger quittieren die Partnerschaft im vorbörslichen Handel via Tradegate zeitweise mit kräftigen Kursgewinnen für die NEL-Aktie von 7,29 Prozent auf 0,2015 Euro.
Der norwegische Elektrolysespezialist soll seine Technologie für grünen Wasserstoff beisteuern, der Düsseldorfer Rüstungskonzern sein Konzept Giga PtX sowie seine Erfahrung in Systemintegration und strategischer Infrastruktur. Abnehmer der Kraftstoffe sollen Streitkräfte und Betreiber kritischer Infrastruktur sein.

Was die Absichtserklärung konkret vorsieht

Im Kern geht es um modulare Anlagen, die Treibstoff dort erzeugen, wo er gebraucht wird. Das synthetische Produkt soll konventionellen Kraftstoff ersetzen, ohne dass Fahrzeuge oder Aggregate umgerüstet werden müssen. Beide Partner wollen nun die technische und kommerzielle Machbarkeit bewerten: mögliche Standorte, den Bedarf an Infrastruktur, den Zugang zu erneuerbarem Strom, nachhaltige Kohlenstoffquellen und die wichtigsten Anwendungsfälle. Auch Pilotprojekte, die das modulare Konzept erproben, sind denkbar. Für die Einordnung entscheidend ist allerdings ein Satz am Ende der Mitteilung: Die Vereinbarung ist nicht bindend, jeder weitere Schritt steht unter dem Vorbehalt gegenseitiger Zustimmung und laufender Prüfungen. Bestellungen, Volumina oder einen Zeitplan nennen die Unternehmen nicht.

Warum die Partner in Norwegen beginnen

Den Start in Norwegen begründen die Partner mit der Versorgungslage des Landes, und die wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich. Norwegen betreibt nur eine einzige Ölraffinerie, exportiert große Mengen Rohöl zur Verarbeitung nach Europa und holt die fertigen Produkte anschließend zurück. Im Krisenfall hängt ein Teil der Versorgung damit an Infrastruktur außerhalb nationaler Kontrolle. Hinzu kommt, dass der Engpass im norwegischen Energiesystem weniger in der Stromerzeugung als in Übertragung und Verteilung liegt; dezentrale Anlagen könnten Ökostrom näher an der Quelle verwerten. Geografisch begrenzt ist die Zusammenarbeit allerdings nicht. Bei NEL sieht Finanzchef Kjell Christian Bjørnsen in erneuerbarem Wasserstoff einen wichtigen Baustein für widerstandsfähigere Kraftstoffsysteme und will ausloten, wie sich die eigene Technologie in neue Wertschöpfungsketten einbinden lässt.

Werbung

Rheinmetall setzt bei Giga PtX auf mehrere Elektrolysepartner

Für Anleger zählt vor allem, wie groß das Stück ist, das am Ende auf die Norweger entfallen könnte. Wie Rheinmetall bereits im November 2025 mitgeteilt hatte, sieht Giga PtX ein europaweites Netz aus mehreren hundert modularen Anlagen vor, die jeweils 5.000 bis 7.000 Tonnen Diesel, Schiffsdiesel oder Kerosin pro Jahr erzeugen sollen. Als Lieferant von Elektrolyseuren gehört dem Konsortium seither Sunfire an, dessen alkalische Druckelektrolyseure als fester Bestandteil der Anlagen vorgesehen sind. Im April dieses Jahres kam ITM Power hinzu, zunächst mit Fokus auf Großbritannien. In der aktuellen Mitteilung ist entsprechend von Bündnissen mit lokalen Champions für einzelne Märkte die Rede. Erste Anlagen will Rheinmetall nach eigenen Angaben realisieren, sobald die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen feststehen.

Was die Kooperation für die NEL-Aktie bedeutet

Kurzfristig ändert die Absichtserklärung an den Zahlen nichts, denn Umsatz ist mit ihr nicht verbunden. Wie sehr NEL neue Nachfrage braucht, zeigte der Bericht zum zweiten Quartal 2026 vom 15. Juli: Die Umsätze aus Kundenverträgen fielen gegenüber dem Vorjahresquartal um 12 Prozent auf 153 Millionen Norwegische Kronen. Das EBITDA rutschte auf minus 155 Millionen Kronen nach minus 86 Millionen ein Jahr zuvor, belastet von 70 Millionen Kronen aus einer Vergleichsvereinbarung. Lichtblick war der Auftragseingang, der sich im Jahresvergleich auf 230 Millionen Kronen mehr als verdreifachte. Die liquiden Mittel schmolzen binnen zwölf Monaten allerdings von rund 1,93 auf 1,33 Milliarden Kronen.

Bemerkenswert ist die Kooperation mit Rheinmetall vor allem, weil sie in ein Muster passt: Der Verteidigungssektor wird für NEL zum greifbaren Absatzmarkt. Laut einer Unternehmensmitteilung vom 30. September summieren sich die Bestellungen von Collins Aerospace für PEM-Elektrolysestapel, die in Lebenserhaltungssystemen von U-Booten Sauerstoff erzeugen, auf rund 20 Millionen US-Dollar. Gebucht werden sie im dritten Quartal, ausgeliefert jedoch erst 2027 und 2028. Anders als diese Aufträge bleibt das Bündnis mit den Düsseldorfern vorerst eine Option ohne Preisschild.

Werbung

Der nächste belastbare Datenpunkt folgt schon morgen, wenn NEL den Bericht zum dritten Quartal 2026 vorlegt und anschließend präsentiert. Dann wird sich zeigen, wie stark die Aufträge aus dem Verteidigungsumfeld den Auftragseingang tragen und ob das Management die Kooperation mit Rheinmetall konkreter fasst als in der Absichtserklärung.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.