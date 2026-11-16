Ballard Power-Aktie tiefrot: Umsatzeinbruch überschattet bessere Marge

Wasserstoffpionier

Ballard Power verbessert die Bruttomarge auf 20 Prozent, doch eine andere Zahl aus dem Quartalsbericht schickt die Aktie am Montag deutlich ins Minus.

• Das Unternehmen erhöht den Kostenrahmen für 2026 auf bis zu 100 Mio. USD, die Liquidität sinkt, und der Auftragsbestand wächst, die kurzfristigen Aufträge gehen jedoch zurück.

• Trotz Umsatz- und Gewinnrückgängen verbessert sich die Bruttomarge auf 20 %, die operativen Kosten sinken um 20 %, und der bereinigte EBITDA-Verlust wird reduziert.

Ballard Power setzt im dritten Quartal 2026 fast ein Drittel weniger um

Bruttomarge steigt dennoch auf 20 Prozent nach 15 Prozent im Vorjahr

Nach der Übernahme von GeoPura hebt Ballard den Kostenrahmen für 2026 an

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Ballard Power hat heute mit seinen Zahlen zum dritten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten klar verfehlt, und die Ballard Power-Aktie rutscht an der NASDAQum rund 8 Prozent auf 1,2819 US-Dollar ab. Der kanadische Brennstoffzellenspezialist setzte in den drei Monaten bis Ende September 22,5 Millionen US-Dollar um, 31 Prozent weniger als die 32,5 Millionen US-Dollar des Vorjahresquartals.

Umsatz schrumpft statt zu wachsen

Der Analystenkonsens hatte vor der Veröffentlichung noch mit einem leichten Umsatzplus von knapp 4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gerechnet. Stattdessen bröckelte vor allem das angestammte Geschäft mit Brennstoffzellenmodulen, Stromaggregaten und Service: Hier sanken die Erlöse um 34 Prozent auf 21,6 Millionen US-Dollar. Das neue Energiegeschäft mit vermieteten Wasserstoffaggregaten und Wasserstoffverkauf steuerte 0,9 Millionen US-Dollar bei, nachdem es im Vorjahr noch keinen Umsatz gab. Allerdings fließt GeoPura erst seit dem 28. August in die Zahlen ein. Unter dem Strich stand ein Verlust aus fortgeführten Aktivitäten von 7 US-Cent je Aktie nach 9 US-Cent im Vorjahr, der Konsens hatte nur gut 4 Cent erwartet.

Ballard Power arbeitet erfolgreich an den Kosten

Auf der Kostenseite liefert das Quartal dagegen Fortschritte. Die Bruttomarge kletterte auf 20 Prozent nach 15 Prozent im Vorjahresquartal. Ballard führt das auf Preisdisziplin, niedrigere Produkt- und Fertigungskosten zurück, aber auch auf einmalige Anpassungen bei Rückstellungen für Lagerbestände. Die operativen Aufwendungen sanken um 20 Prozent auf 28 Millionen US-Dollar, der bereinigte EBITDA-Verlust schrumpfte von 31,2 auf 12,4 Millionen US-Dollar. Konzernchef Marty Neese bekräftigte das Ziel, im vierten Quartal 2027 ein positives bereinigtes EBITDA zu erreichen und 2028 im Gesamtjahr profitabel zu sein. Das Mietgeschäft soll dafür in den kommenden zwei Jahren um rund 30 Prozent jährlich wachsen.

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Kasse schrumpft, Kostenrahmen steigt

Weniger erfreulich fällt der Blick auf die Liquidität aus. Der operative Mittelabfluss stieg auf 35,4 Millionen US-Dollar nach 22,9 Millionen US-Dollar im Vorjahr, darin enthalten sind 6,8 Millionen US-Dollar an Übernahmekosten. Die liquiden Mittel sanken binnen Jahresfrist von 525,7 auf 373,9 Millionen US-Dollar. Für 2026 rechnet Ballard nun mit operativen Aufwendungen von 90 bis 100 Millionen US-Dollar statt bisher 65 bis 75 Millionen US-Dollar, rund 12 Millionen US-Dollar davon entfallen auf die Integration von GeoPura. Den Investitionsrahmen hebt das Unternehmen von 5 bis 10 auf 10 bis 13 Millionen US-Dollar an. Die Fertigung der Wasserstoffaggregate sichert dabei die Partnerschaft mit Siemens Energy ab, ohne dass kurzfristig eigene Kapazitäten aufgebaut werden müssen.

Kurzfristige Aufträge gehen zurück

Der gesamte Auftragsbestand wuchs gegenüber Ende Juni 2026 zwar um 15 Prozent auf 180,6 Millionen US-Dollar. Der Teil, den Ballard in den kommenden zwölf Monaten ausliefern will, schrumpfte jedoch um 17 Prozent auf 61,4 Millionen US-Dollar. In beiden Werten sind konzerninterne Bestellungen bei GeoPura über rund 12 Millionen US-Dollar herausgerechnet. Eine Umsatzprognose für 2026 gibt Ballard weiterhin nicht ab, das Management erwartet lediglich einen Schwerpunkt der Erlöse in der zweiten Jahreshälfte.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net

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