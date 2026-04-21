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Wasserstoffriese mit Bilanz

NEL-Aktie mit Kursrutsch: Wasserstoffkonzern macht weiterhin Verluste - Erwartungen verfehlt

22.04.26 11:45 Uhr
NEL-Aktie sackt ab: Erneut rote Zahlen aber Umsatzplus - Erwartungen nicht erfüllt | finanzen.net

Neuigkeiten für Wasserstoffinvestoren: Der europäische NEL-Konzern hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung berichtet.

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Der norwegische Wasserstoff-Spezialist NEL ASA hat Einblick in seine Bücher gewährt und die Zahlen für das erste Quartal 2026 präsentiert, das am 31. März endete. Die Ergebnisse zeigen eine relevante Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Beim Ergebnis je Aktie verzeichnete das Unternehmen erneut einen Verlust. NEL ASA wies für das abgelaufene Jahresviertel ein EPS von -0,08 Norwegischen Kronen aus. Damit verfehlte der Konzern die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten, die im Vorfeld bei -0,058 Norwegischen Kronen gelegen hatten. Im Vorjahresquartal hatte das Minus noch bei -0,100 Norwegischen Kronen je Aktie gelegen.

Auf der Umsatzseite verzeichnete das Unternehmen ebenfalls Verluste. Im Berichtsquartal wurden Erlöse in Höhe von 148 Millionen Norwegischen Kronen erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 155,3 Millionen Norwegischen Kronen umgesetzt worden waren. Die Prognosen der Analysten beliefen sich im Schnitt auf 193,8 Millionen Norwegischen Kronen, was einem erwarteten Plus von 24,78 Prozent entsprochen hätte.

Für das gesamte Fiskaljahr zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,239 Norwegischen Kronen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den -0,700 Norwegischen Kronen des Vorjahres darstellen würde. Beim Jahresumsatz erwarten die Experten hingegen einen Rückgang auf durchschnittlich 863,3 Millionen Norwegischen Kronen, nachdem im Vorjahr noch 963,1 Millionen Norwegischen Kronen erwirtschaftet wurden.

Die NEL-Aktie verliert am Mittwoch in Oslo zeitweise 9,92 Prozent auf 2,27 NOK.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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