Wasserstoffriese mit Zahlen

Der Wasserstoffkonzern Plug Power hat einen Einblick in seine Geschäftsentwicklung gegeben.

Bei Plug Power kam es am Freitag zu Turbulennzen. Während Anleger auf den Quartalsbericht warteten, veröffentlichte das Unternehmen seinen Geschäftsbericht bei der SEC: Im Gesamtgeschäftsjahr summierte sich der Verlust je Aktie auf 2,30 US-Dollar nach 1,250 US-Dollar Minus im Vorjahr und Analystenschätzungen von -1,577 US-Dollar. Unter dem Strich wuchs der Verlust von 724 Millionen US-Dollar auf satte 1,37 Milliarden US-Dollar an. Schuld an den hohen Verlusten seine Abschreibungen im vierten Quartal, die sich auf 325 Millionen US-Dollar belaufen hatten, hieß es von Konzernseite.

Bei den Erlösen schaffte Plug Power unterdessen eine Verbesserung von 701,4 Millionen US-Dollar auf 891,34 Millionen US-Dollar - Analysten hatten hier im Vorfeld auf einen Umsatz von 915,6 Millionen US-Dollar gesetzt.

Pleitegefahr gebannt?

Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass das so genannte "Going Concern", das im dritten Quartal veröffentlicht wurde, nun nicht mehr gelte. Damit ist auch eine akute Pleitegefahr zumindest vorerst wohl vom Tisch. Mit Blick auf die vorherige Warnung heißt es einer Pressemitteilung von Plug Power, dass "kein erheblicher Zweifel mehr" an der Fähigkeit des Unternehmens bestehe, "seine Geschäftstätigkeit fortzuführen". Man habe ausreichend Barmittel und Liquidität festgestellt, um die "laufenden Geschäftstätigkeiten auf absehbare Zeit zu finanzieren".

Die Plug Power-Aktie zeigt sich im US-Handel an der NASDAQ zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 3,5075 US-Dollar.



