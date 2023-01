Wasserverband sieht sich von Wasserkontrolle bei Tesla abgehängt

Pikanter Vorwurf

Aktionäre, die den Tesla-Papieren weiterhin die Treue halten, mussten in den vergangenen Monaten empfindliche Kapitalverluste hinnehmen. Immer mehr Anleger beschweren sich über die jüngsten Eskapaden des CEOs Elon Musk. Leo Koguan, einer der mächtigsten Tesla-Großaktionäre, wirft Musk sogar vor, den Kurs der Papiere absichtlich gedrückt zu haben, um steuerliche Vorteile zu erlangen. Was ist dran an diesem Verdacht?