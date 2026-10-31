Watahan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Watahan hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 33,26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Watahan 25,27 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,47 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 33,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Watahan
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Watahan
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Watahan Aktie News
Watahan Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Watahan nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.