Watahan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Watahan hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 33,26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Watahan 25,27 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,47 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 33,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net