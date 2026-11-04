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Watani Iron Steel Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Watani Iron Steel Company Registered Shs
2.96 0.03 1.02 %
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Watani Iron Steel Company Registered veröffentlichte am 01.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 174,8 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net

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