Watani Iron Steel Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Watani Iron Steel Company Registered veröffentlichte am 01.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SAR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 174,8 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,0 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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