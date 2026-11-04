Watani Iron Steel Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 06:35 Uhr

Watani Iron Steel Company Registered veröffentlichte am 01.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 174,8 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net