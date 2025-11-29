Water Ways Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
29.05.26 06:35 Uhr
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Water Ways Technologies hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Water Ways Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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