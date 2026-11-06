WaterBridge Infrastructure LLC Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

06.11.26 06:35 Uhr

WaterBridge Infrastructure LLC Registered A ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WaterBridge Infrastructure LLC Registered A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 94,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 240,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 123,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net