Waterdrop A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Waterdrop A gab am 16.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Waterdrop A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 179,4 Millionen USD – ein Plus von 73,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Waterdrop A 103,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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