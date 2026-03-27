Waterdrop A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Waterdrop A gab am 16.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Waterdrop A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 179,4 Millionen USD – ein Plus von 73,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Waterdrop A 103,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net