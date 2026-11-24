Waterside Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Waterside Capital hat am 22.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 1,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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