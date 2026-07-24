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Waterways Leisure Tourism: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

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Waterways Leisure Tourism Limited Registered Shs
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Waterways Leisure Tourism hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,49 INR gegenüber 5,34 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Waterways Leisure Tourism 1,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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