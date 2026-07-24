Waterways Leisure Tourism: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

24.07.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Waterways Leisure Tourism 1,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,49 INR gegenüber 5,34 INR im Vorjahresquartal.

Waterways Leisure Tourism hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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