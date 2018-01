Watsco zahlt seit 1975 eine Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Watsco (ISIN: US9426222009, NYSE: WSO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 31. Januar 2018 (Record date: 16. Januar 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,00 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 169,87 US-Dollar (Stand: 2. Januar 2018) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,94 Prozent.

Watsco hat die Ausschüttung seit 15 Jahren jedes Jahr angehoben. Insgesamt erhalten die Aktionäre seit nunmehr 43 Jahren (1975) ununterbrochen eine Dividende. Im dritten Quartal des Fiskaljahrs 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,23 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,24 Mrd. US-Dollar). Der Nettoertrag lag bei 80,02 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 80,52 Mio. US-Dollar).

Watsco, mit Firmensitz in Coconut Grove, Florida, ist der größte unabhängige Großhändler für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnikprodukte in den USA. Das Unternehmen ist 1947 unter dem Namen Wagner Tools gegründet worden.

Seit Jahresanfang 2018 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,08 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,07 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Januar 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de