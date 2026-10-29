Wave Life Sciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Wave Life Sciences gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wave Life Sciences ein Ergebnis je Aktie von -0,320 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Wave Life Sciences im vergangenen Quartal 13,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wave Life Sciences 7,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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