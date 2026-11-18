SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Robotaxi-Firma Waymo, die klarer Marktführer bei selbstfahrenden Autos ist, setzt nach Zwischenfällen alle Fahrten ihrer Wagen auf Autobahnen in den USA aus. Die kalifornische Verkehrsbehörde verbot der Google-Schwesterfirma (Alphabet C (ex Google)) den fahrerlosen Betrieb auf Autobahnen in dem Bundesstaat. Waymo weitete den Stopp vorsorglich auf alle Städte auch in anderen Bundesstaaten aus.

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Bei einem der Zwischenfälle waren der Behörde zufolge drei Waymo-Fahrzeuge in eine gesperrte Baustellen-Zone auf einer Autobahn südlich von San Francisco gefahren. Bei dem anderen, der auf Videos im Netz zu sehen ist, versuchte ein Waymo-Robotaxi, sich an zwei Polizeiautos vorbeizumanövrieren, deren Fahrer gerade den Verkehr abbremsen wollten.

Die Verkehrsbehörde bezeichnete Fahrten von Waymo-Wagen auf Autobahnen als "unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit". Die Firma hatte Autobahn-Fahrten zuvor bereits für Nachbesserungen ausgesetzt, nachdem ein Wagen zu schnell durch einen Baustellenbereich gefahren war.

Waymo betonte, die Wagen seien schon seit Jahren autonom auf Autobahnen unterwegs gewesen. Für Kunden sind sie indes erst seit rund einem Jahr verfügbar. Waymo ist mit mehreren tausend Wagen in gut einem Dutzend US-Städten aktiv und kommt auf mehr als 500.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche. Die Firma hat Pläne für die internationale Expansion unter anderem nach London, Tokio und München.

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Software zum autonomen Fahren funktioniert inzwischen zwar grundsätzlich fehlerfrei - doch Kritiker der Technologie verweisen darauf, dass ihr in manch ungewöhnlichen Situationen das menschliche Einschätzungsvermögen fehle./so/DP/zb