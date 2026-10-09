Waystream hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

09.10.26 06:35 Uhr

Waystream hat am 07.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 SEK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Waystream im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 30,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net