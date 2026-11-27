WCE ließ sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WCE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 MYR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 MYR je Aktie gewesen.

WCE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154,8 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,3 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net