WCT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
WCT lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
WCT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 MYR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 427,0 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 482,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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