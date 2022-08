WDH 2: Airbus-Finanzchef wechselt zum Software-Konzern SAP

(Überflüssiges Wort im zweiten Satz gestrichen)

TOULOUSE/WALLDORF (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Dominik Asam werde das Unternehmen Anfang März nächsten Jahres verlassen und in der gleichen Rolle zu SAP (SAP SE) wechseln, teilte Airbus am Mittwoch in Toulouse mit. Der Softwarekonzern hatte im März bekannt gegeben, dass Finanzchef Luka Mucic das Unternehmen zum 31. März 2023 verlassen wird. Airbus-Chef Guillaume Faury dankte Asam für seine Arbeit, vor allem in den unsicheren Pandemie-Zeiten. Der Konzern werde nun die Nachfolge vorbereiten. Der heute 53-jährige Asam wurde im April 2019 Finanzchef des Dax (DAX 40)-Konzerns und soll seine Aufgaben auch noch bis zu seinem Ausscheiden erfüllen./lew/mis