WDH/Afrikanische Union: Putin bereit zu Getreideexport nach Afrika

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Dow knickt ein -- DAX geht etwas schwächer ins Wochenende -- Tesla-Chef Musk will Jobabbau -- VW: "Co-Design" statt eigener Chips -- Allianz, Rheinmetall im Fokus

Merck bricht Berzosertib-Studie ab. Finanzministerium offenbar zu Commerzbank-Ausstieg bereit. Beiersdorf dürfte zurück in DAX aufsteigen - Rheinmetall muss warten. USA klagt gegen US-Sparte von Stellantis in Abgasstreit. CompuGroup Medical baut Unternehmensleitung um - Vorstandschef geht. CRH will Barrette in Milliardendeal übernehmen. Bundesnetzagentur teilt GAZPROM Germania neuen Geschäftsführer zu.