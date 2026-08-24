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WDH/AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim scheitern am Widerstand

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
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(Tippfehler im 3. Absatz, 2. Satz berichtigt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung hat am Dienstag die Papiere von CTS Eventim nur kurz angetrieben. Gleich nach dem Xetra-Auftakt war der Kurs zunächst um 2,8 Prozent gestiegen bis auf 62,50 Euro. Am Widerstand in diesem Bereich ging es für die Titel des Ticketvermarkters und Eventveranstalters aber erneut nicht weiter.

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Seit dem Kursabsturz Ende März im Zuge einer enttäuschenden Prognose kommt der Kurs über diese Hürde kaum hinaus. Zuletzt verloren CTS Eventim 0,7 Prozent auf 60,40 Euro.

Eine "Buy"-Empfehlung durch das Bankhaus Metzler bei einem Kursziel von 90 Euro half den Aktien nur kurz. Analyst Felix Dennl beton die klar unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber dem MDAX in den vergangenen zwölf Monaten. Er traut dem Konzern bis 2028 im Schnitt ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich zu und rechnet mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität. Mit einer prall gefüllten Kasse von wohl 1,1 Milliarden Euro Ende 2028 verfüge man zudem über genügend Mittel für höhere Ausschüttungen an die Anleger./ajx/mis

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
21.08.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.

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