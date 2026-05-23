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WDH/AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero winkt elfter Gewinntag - Uber will Übernahme

25.05.26 09:07 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die nun offiziellen Übernahmeavancen von Uber treiben die Kursrally von Delivery Hero am Pfingstmontag weiter an. Für die Papiere des Essenslieferanten winkt der elfte Gewinntag in Serie. Mit gut 6 Prozent Kursplus im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag bauen sie ihre Kursrally auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen auf 78 Prozent aus.

Uber sei mit einem Angebot von 33 Euro pro Aktie auf die Gesellschaft zugekommen, teilte Delivery Hero am Samstag mit. Uber hält bereits ein Fünftel der Anteile und hat Zugriff auf weitere Aktien. Die im Raum stehenden 33 Euro stießen am Markt auf wenig Begeisterung angesichts eines bereits höheren Marktniveaus.

Folglich ist Uber laut einem aktuellen Bericht der "Financial Times" offenbar auch bereit, 38 Euro zu zahlen. Selbst dies könnte einigen Anteilseignern aber noch zu wenig sein. Sie wollten mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine, schrieb Analyst Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer "Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme".

Aktuell hält die Beteiligungsgesellschaft Prosus noch etwa 16,8 Prozent an Delivery Hero. Die Niederländer hatten ihren Anteil im Zuge des Kaufs des Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) zuletzt reduziert. Aspex Management ist mit 14,4 Prozent bei Delivery im Boot. Die US-Bank Morgan Stanley, die den Kreisen zufolge Uber beim schnellen Ausbau ihres Anteils mittels Derivaten geholfen hat, verfügt einer Pflichtmitteilung vom Freitag zufolge vor allem indirekt durch Finanzinstrumente über 30 Prozent.

Aspex werde einen deutlich über Marktniveau liegenden Preis fordern, vermutet Thorne. "Sie wollen in möglichst kurzer Zeit das Maximum herausholen", so der Experte. Aber auch Prosus werde noch ein gewichtiges Wort mitreden.

Die Kursrally von Delivery Hero wird aber nicht nur getrieben von Übernahmehoffnungen, sondern genereller Bewertungsfantasie im Zuge der strategischen Prüfung des Portfolios. Dabei steht beispielsweise ein Verkauf des Korea-Geschäfts Baemin im Raum./ag/men

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