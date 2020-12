WDH/AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank gefragt - Bessere Investmentbank-Aussichten

(Redigierfehler im letzten Satz des 1. Absatzes berichtigt: Donnerstag)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen über verbesserte Investmentbanking-Aussichten haben am Donnerstag die Deutsche-Bank-Aktie (Deutsche Bank) nach oben getrieben. Im schwächelnden Dax (DAX 30) legte sie am Nachmittag zuletzt deutlich um 1,5 Prozent auf 9,67 Euro zu. Kreisen zufolge dürfte Vorstandschef Christian Sewing in der kommenden Woche den Ausblick für diesen Geschäftsbereich anheben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtete.

Sewing werde den Investorentag am 9. Dezember wohl nutzen, um zu signalisieren, dass die Wertpapiersparte auf gutem Wege sei, die Ertragserwartungen für 2022 zu übertreffen, hieß es. Zugleich allerdings dürften die Ziele anderer Geschäftsbereiche gestutzt werden./ck/jha/

