WDH/AKTIE IM FOKUS: Sanofi brechen ein - Studiendaten zu Hautmedikament belasten

04.09.25 10:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
77,59 EUR -8,58 EUR -9,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Satz neu gefasst im dritten Absatz.)

PARIS (dpa-AFX) - Studiendaten zu einem Mittel gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis haben die Aktien des Pharmakonzerns Sanofi am Donnerstag deutlich belastet. Der Kurs brach zum Handelsstart bis auf 77,68 Euro ein, womit die gesamte Erholung seit dem Tief Anfang August fast dahin war. Zuletzt notierten die Papiere mit 79,16 Euro noch gut acht Prozent im Minus.

Sanofi erreichte laut einer Mitteilung mit dem Mittel Amlitelimab gegen bestimmte Ekzme zwar alle primären und wichtigen sekundären Endpunkte einer Phase-III-Studie, doch gibt es laut dem Pharmaexperten Richard Vosser von der Bank JPMorgan auch Kritikpunkte. So sei der Vorteil durch die Behandlung geringer als gedacht - und auch kleiner im Vergleich zum bisherigen Sanofi-Kassenschlager Dupixent.

Vosser sieht darin zwar eine Belastung für die Aktien, weist aber auch darauf hin, dass zunächst einmal detailliertere Daten abgewartet werden müssten. "Letztendlich ist es zu früh, das kommerzielle Potenzial von Amlitelimab zu bewerten." Die Wirksamkeit in der Studie sei wahrscheinlich durch die Einbeziehung eines erheblichen Anteils bestimmter Patientengruppen, die nur noch wenig oder gar nicht auf Standardtherapien reagieren (bio-refraktärer und/oder JAK-refraktärer Patienten), negativ beeinflusst worden. Daher dürfte Amlitelimab auf dem Markt gegen Atopische Dermatitis dennoch eine Chance haben, zumal es die Option auf eine für Patienten angenehme, quartalsweise Verabreichung gebe./mis/tav/stk

