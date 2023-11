WDH/AKTIE IM FOKUS: Ströer dynamisch über 50-Euro-Marke - JCDecaux ziehen mit

Werte in diesem Artikel

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler korrigiert)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit einer Kurs-Rally auf den höchsten Stand seit Ende März haben die Aktien von Ströer (Ströer SECo) auf die Quartalsbilanz für die Monate Juli bis September reagiert. Um fast 10 Prozent auf 50 Euro ging es am Mittag für die Papiere des Dienstleisters für Außenwerbung nach oben. In der Spitze überwand der Kurs die runde 50-Euro-Marke. An der Pariser Börse zog es die Aktien des Werbespezialisten JCDecaux um 5 Prozent mit nach oben.

Nach einem erneut überraschend starken Quartal rechnet Ströer für die kommenden Monate mit einer anhaltenden Dynamik. Das Auftragsbuch für Außenwerbung im vierten Quartal sei bereits deutlich gefüllt, teilte das Unternehmen mit.

"Angesichts eines schwachen deutschen Anzeigenmarktes hat Ströer über ein starkes drittes Quartal berichtet", schrieb Analyst Marcus Diebel von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Für das Segment Out-of-Home (OoH) habe Ströer ein prozentual zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellte. Er habe bislang mit einem Wachstum von 4,5 Prozent gerechnet. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem TV-Sender mit einem schwächelnden Werbegeschäft zu kämpfen hätten.

Mit dem hohen Kursgewinn haben die Ströer-Aktien eine monatelange Seitwärtsbewegung um die Marke von 44 Euro nach oben verlassen. Zudem überwanden sie erstmals seit Anfang Juni die 200-Tage-Linie bei gut 46 Euro, die als Indikator für den längerfristigen Kurstrend gilt./bek/ajx/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------