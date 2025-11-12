DAX24.339 +1,0%Est505.788 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,57 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
WDH/Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung bei überschaubaren Veränderungen

12.11.25 11:02 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Dabei hielten sich die Veränderungen allerdings in einem überschaubaren Rahmen.

Die Märkte profitierten einerseits von verbesserten Aussichten auf eine lockere US-Geldpolitik, nachdem der ADP-Beschäftigungsbericht schwächer als erwartet ausgefallen war. Die Freude wurde allerdings durch die Verluste im US-Technologiesektor getrübt. Aktien von NVIDIA hatten deutlich nachgegeben, nachdem am Vortag die japanische SoftBank den Verkauf der kompletten Beteiligung an dem Halbleiterunternehmen mitgeteilt hatte.

Zudem stehen nach dem voraussichtlichen Ende der US-Haushaltssperre zeitnah zahlreiche US-Daten an, was für eine gewisse Zurückhaltung an den Märkten sorgte. Denn: die Daten könnten maßgeblichen Einfluss auf die bald anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank haben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,43 Prozent auf knapp 51.063,31 Punkte hinzu. Die Aktien der Softbank erholten sich im Handelsverlauf von anfänglich stärkeren Verlusten.

Die chinesischen Börsen fanden keine einheitliche Richtung. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,87 Prozent auf 26.928,07 Punkte, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 0,13 Prozent auf 4.645,91 Punkte nachgab.

Auch australische Aktien schwächelten. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 0,22 Prozent auf 8.799,53 Punkte./mf/mis