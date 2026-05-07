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WDH/Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steht still - Bayer-Aktien legen zu

02.07.26 11:53 Uhr
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(Wiederholung: letzter Absatz Oddo BHF rpt. Oddo BHF.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf zuletzt erhöhtem Niveau dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf der Stelle treten. Der Leitindex DAX wird kaum verändert indiziert, könnte sich damit aber immerhin eher schwachen Vorgaben aus den USA und von den asiatischen Börsen entziehen. Der frühbörsliche Indikator X-DAX signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 25.059 Punkten einen nahezu unbewegten Dax.

Analyst Tim Ritschar vom Broker Activtrades sah indes "den alles entscheidenden Durchbruch" geschafft. Der Dax habe am Vortag dank eines moderaten Plus oberhalb der "magischen Schallmauer" von 25.000 Punkten geschlossen. Trotz aller chronisch negativen Nachrichten zur deutschen Wirtschaft setzten die Investoren auf eine bessere Zukunft.

Unter den Einzelwerten fielen Bayer-Aktien auf mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent im vorbörslichen Handel auf Tradegate. Der Pharma- und Agrarkonzern bündelt das US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Tochtergesellschaft namens Ruveon. Zudem stufte die Deutsche Bank die Bayer-Aktie hoch auf "Buy".

Für Bewegung sorgten ansonsten in erster Linie Kommentare von Analysten. So legten die Aktien von adidas leicht zu, nachdem die Bank JPMorgan die Bewertung der Papiere mit "Übergewichten" im Portfolio wieder aufgenommen hat. Puma gewannen knapp ein Prozent, hier stufte JPMorgan die Aktien mit "Neutral" ein.

Aktien von CTS Eventim verteuerten sich um vier Prozent. Das französische Investmenthaus Oddo BHF hob die Anteilscheine des Ticketvermarkters und Eventveranstalters von "Neutral" auf "Outperform"./bek/stk

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