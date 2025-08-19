DAX24.307 -0,2%ESt505.429 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.287 -2,0%Euro1,1682 -0,3%Öl66,09 -0,1%Gold3.349 +0,4%
WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung: Leicht im Minus - Ukraine-Gipfel im Blick

18.08.25 09:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.306,1 PKT -53,2 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

(Slug "WDH" ergänzt. Im 3. Absatz muss es heißen, "das heutige Treffen zwischen der Ukraine, den USA und den europäischen Vertretern...")

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Wenige Minuten nach der Eröffnung notierte der deutsche Leitindex am Montag 0,2 Prozent tiefer auf 24.304 Punkten. Damit bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten gleichwohl in Reichweite.

Der MDAX gewann am Montag 0,29 Prozent auf 31.042 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Vor dem Wochenende war der Dax erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gegangen waren. Letztlich war der Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden. Trump empfängt nun am Montag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Mehrere europäische Spitzenpolitiker begleiten ihn.

Marktteilnehmer ordneten das Treffen zwischen den USA und Russland vom vergangenen Freitag dennoch überwiegend positiv ein und koppelten das heutige Treffen zwischen der Ukraine, den USA und den europäischen Vertretern daran, schrieb Börsenkenner Andreas Lipkow. "Es ist kein klares Ergebnis entstanden, sondern eher ein tendenzielles." Das lasse zumindest die Hoffnungen für weitere Verhandlungen in Richtung einer Waffenruhe zu./ajx/mis

