WDH/AKTIEN IM FOKUS: Rüstungsaktien nach kleiner Erholung schon wieder schwach
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne deutscher Rüstungsaktien vom Vortag haben Anleger am Mittwoch schon wieder für Verkäufe genutzt. Die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT hatten am Dienstag noch gewonnen, bei Rheinmetall waren es bis zu 3,8 Prozent. Am Mittwoch gaben sie nun ähnlich deutlich wieder nach.
Im Handel wird darauf verwiesen, dass die Aktien trotz der jüngsten Verluste noch immer hoch bewertet seien. Rheinmetall sind seit Jahresbeginn größter Verlierer im Dax mit minus fast 35 Prozent. Renk-Aktien haben im laufenden Börsenjahr fast ein Fünftel eingebüßt. Hensoldt sind eine Ausnahme mit einem Plus von 9 Prozent.
Der erdrutschartige Sieg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt berge "längerfristig politische Risiken für die deutschen Verteidigungsausgaben", schrieb Analyst Jens-Peter Rieck von mwb Research zu Rheinmetall. Mit einer bundesweiten Zustimmungsquote der AfD von rund 28 Prozent könne ihr Einfluss auf die Verteidigungsausgaben tendenziell zunehmen./bek/ag/jha/
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|Datum
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|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
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|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research