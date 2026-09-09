DAX 25.734 -1,1%ESt50 6.325 -1,4%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,29 +1,1%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 67.941 +0,7%Euro 1,1624 ±0,0%Öl 100,6 +2,8%Gold 4.390 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

WDH/AKTIEN IM FOKUS: Rüstungsaktien nach kleiner Erholung schon wieder schwach

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
79.92 EUR -1.10 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RENK
43.26 EUR -1.12 EUR -2.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,013.40 EUR -36.20 EUR -3.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25,743.29 EUR -264.34 EUR -1.02 %
News | Analysen

(Tippfehler in der Überschrift und im Text behoben)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne deutscher Rüstungsaktien vom Vortag haben Anleger am Mittwoch schon wieder für Verkäufe genutzt. Die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT hatten am Dienstag noch gewonnen, bei Rheinmetall waren es bis zu 3,8 Prozent. Am Mittwoch gaben sie nun ähnlich deutlich wieder nach.

Werbung

Im Handel wird darauf verwiesen, dass die Aktien trotz der jüngsten Verluste noch immer hoch bewertet seien. Rheinmetall sind seit Jahresbeginn größter Verlierer im Dax mit minus fast 35 Prozent. Renk-Aktien haben im laufenden Börsenjahr fast ein Fünftel eingebüßt. Hensoldt sind eine Ausnahme mit einem Plus von 9 Prozent.

Der erdrutschartige Sieg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt berge "längerfristig politische Risiken für die deutschen Verteidigungsausgaben", schrieb Analyst Jens-Peter Rieck von mwb Research zu Rheinmetall. Mit einer bundesweiten Zustimmungsquote der AfD von rund 28 Prozent könne ihr Einfluss auf die Verteidigungsausgaben tendenziell zunehmen./bek/ag/jha/

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.