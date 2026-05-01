WDH/Aktien New York Ausblick: Leichte Kursverluste - Nvidia-Zahlen verhallen

(technische Wiederholung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen zur Wochenmitte zeichnen sich an den US-Aktienmärkten am Dienstag leichte Verluste ab. Im Fokus steht weiter der Nahost-Konflikt. Die Anleger warteten darauf, ob die jüngsten Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung auch wirklich in konkrete Fortschritte münden. Die am Markt bestehenden Unsicherheiten spiegelten sich dabei auch in schwankenden Ölpreisen wider, die weiter auf hohem Niveau liegen.

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Laut US-Präsident Donald Trump sind die Verhandlungen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges in der "Endphase". Bei den Investoren wurde dies aber mit Zurückhaltung aufgenommen. "Ich würde das gerne glauben, aber mal ehrlich: Wie oft haben wir das schon gehört?", so Win Thin, Chefvolkswirt der Bank of Nassau 1982.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein leichtes Minus von 0,2 Prozent auf 49.897 Punkte. Die Indikation für den NASDAQ 100 liegt 0,4 Prozent niedriger bei 29.176 Zählern.

Unter den Einzelwerten gaben die Aktien von NVIDIA vorbörslich zuletzt leicht um 0,1 Prozent nach. Der Halbleiterriese hatte bereits am Vortag nach US-Handelsschluss Quartalszahlen vorgelegt, die die Markterwartungen übertrafen. Analysten werteten die Zahlen auch vornehmlich positiv. Doch hier und da wurden auch Sorgen bezüglich der Nachhaltigkeit des Wachstums laut.

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Walmart (Walmart) verloren nach Vorlage von Zahlen für das erste Quartal 2,7 Prozent. Der Supermarkt-Konzern hat den Umsatz gesteigert, sieht sich aber mit steigenden Treibstoffkosten konfrontiert.

Die Aktien von Intuit rutschten um 15 Prozent ab. Das Software-Unternehmen hatte ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt, die aber hinter den Erwartungen zurückblieben. Zudem wurden Stellenstreichungen angekündigt.

Aevex (AEVEX A) stiegen um 5,6 Prozent. Der Hersteller von Drohnen hatte Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Zudem hat das Unternehmen Aufträge von der US-Luftwaffe erhalten.

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Elf Beauty machten einen Sprung um 8,1 Prozent, nachdem die vorgelegten Geschäftszahlen des Kosmetikunternehmens die Erwartungen von Analysten übertroffen haben. Beim Gewinnausblick wurde indessen mehr erwartet.

Die Titel von Nebius stiegen vor der Startglocke um 8,5 Prozent. Das Technologie-Unternehmen kooperiert mit Bloom Energy, um Brennstoffzellen beim Ausbau seiner KI-Infrastruktur einzusetzen. Die Aktien von Bloom Energy zeigten sich 1,1 Prozent fester./err