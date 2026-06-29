WDH/Aktien New York: Erholung läuft weiter - Nasdaq mit sattem Halbjahresplus

(technische Wiederholung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag etwas weiter zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes bauten ihre starken Vortagesgewinne aus. Marija Veitmane, Leiterin Aktienanalyse bei State Street Global Markets, verwies auf die wieder erstarkte Nachfrage nach Technologieaktien. "Die Anleger sind erneut zu der Ansicht gelangt, dass der IT-Sektor eine der wenigen Branchen mit starkem und verlässlichem Gewinnwachstum darstellt", schrieb sie. "Dadurch erscheinen hier jegliche Schwankungen als Kaufgelegenheit."

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Der Konflikt in Nahost bleibt zwar im Blick, doch das Anlegerverhalten bestimmt er derzeit nicht wesentlich. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran.

Nach Erholungsgewinnen von zwei Prozent am Vortag hat der NASDAQ 100 auch an diesem Tag die Nase vorn. Der überwiegend mit Technologietiteln bestückte Auswahlindex stieg im frühen Handel um 1,0 Prozent auf 30.075 Punkte. Auf Monatsbasis bedeutet das zwar ein Minus von 0,8 Prozent, seit Jahresbeginn jedoch ein Plus von 19 Prozent, das vor allem auf die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) zurückgeht.

Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,2 Prozent auf 52.260 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,5 Prozent, doch im bisherigen Jahresverlauf hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von knapp 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,3 Prozent auf 7.465 Punkte, was für die ablaufenden sechs Monate einen Gewinn von 9 Prozent bedeutet./ck/he