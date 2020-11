WDH/Aktien New York Schluss: Dow vor US-Wahl mit solider Erholung

(Im ersten Satz wurde ein Wort eingefügt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag etwas von den massiven Verlusten der Vorwoche erholt. Am Tag vor der US-Präsidentschaftswahl war das Geschehen Börsianern zufolge von Zurückhaltung geprägt. In der Anlegergunst standen vor allem die Standardwerte an der Wall Street, während die Technologietitel an der Nasdaq klar hinterher hinkten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Gewinn von 1,60 Prozent bei 26 925,05 Punkten. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex mit einem Verlust von 6,5 Prozent die schwächste Entwicklung seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März verzeichnet.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 1,23 Prozent auf 3310,24 Punkte. Der NASDAQ 100 gewann 0,29 Prozent auf 11084,76 Zähler./edh/zb