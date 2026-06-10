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WDH: Aktien New York Schluss: Nasdaq leidet unter Halbleiterschwäche

09.06.26 22:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
25.678,8 PKT -250,8 PKT -0,97%
Charts|News|Analysen

(Wiederholt mit präzisierter Index-Benennung im zweiten Satz.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein erneuter Schwächeanfall der Halbleitertitel hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag unter Druck gesetzt. Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex NASDAQ 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg bedeuteten keine nachhaltige Belastung für die Aktienkurse. Am Freitag war das Börsenbarometer angesichts wachsender Zinsängste nach einem soliden US-Arbeitsmarktbericht um 4,8 Prozent abgesackt, hatte sich seitdem aber wieder deutlich erholt.

Die anderen Indizes hielten sich am Dienstag wie schon zuletzt deutlich besser. Der marktbreite S&P 500 dämmte mit 7.386,65 Punkten sein Minus auf 0,26 Prozent ein. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es letztlich um 0,17 Prozent auf 50.872,11 Punkte hoch./gl/men

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