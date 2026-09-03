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WDH: Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 03.09.2026

(Monat in der Überschrift und im 1. Satz berichtigt: August)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 3. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

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^ Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte)

Dienstleistungen 58,8 58,3

09.45

Italien

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte)

Dienstleistungen 53,4 52,5

09.50 Uhr

Frankreich

S&P Global

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Einkaufsmanagerindex

August (Punkte) 48,4 48,4*

Dienstleistungen

09.55 Uhr

Deutschland

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte)

Dienstleistungen 48,5 48,5*

10.00 Uhr

Eurozone

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte)

Dienstleistungen 51,7 51,7*

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Gesamt 52,1 52,1*

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise

Juli

Monatsvergleich +1,3 -0,3

Jahresvergleich +5,5 +4,6

USA

14.30 Uhr

Außenhandel

Juli

Handelsbilanzsaldo

(Mrd US-Dollar) -90,3 -73,3

Importe

Monatsvergleich +1,2 -1,8

Exporte

Monatsvergleich -0,3 -0,9

Produktivität ex Agrar

Q2 annualisiert +1,4 +1,4

Lohnstückkosten

Q2 annualisiert +1,3 +1,3

Wöchentliche

Erstanträge auf

Arbeitslosenunterstützung

(Tsd) +205 +203

15.45 Uhr

S&P-Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

August (Punkte) 56,8 56,8*

Einkaufsmanagerindex ISM

Industrie

August (Punkte) 54,1 54,1°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/jsl/he/jha/

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