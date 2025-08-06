DAX24.289 +1,5%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1679 +0,2%Öl67,23 +0,4%Gold3.377 +0,3%
WDH: Allianz verdient überraschend viel - Auf Kurs zu Jahresziel

07.08.25 10:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
373,20 EUR 21,20 EUR 6,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Im ersten Satz wurde ein Tippfehler behoben: auf gutem rpt gutem Weg)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf gutem Weg zu ihrem Gewinnziel für 2025. Der operative Gewinn soll weiterhin 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mit. Nach den ersten sechs Monaten sind es gut 8,6 Milliarden Euro - ein Rekord, wie Vorstandschef Oliver Bäte erklärte. Rechnet man die Zahlen aufs Gesamtjahr hoch, steuert die Allianz auf das obere Ende ihrer Zielspanne zu.

Im zweiten Quartal steigerte die Allianz ihr Geschäftsvolumen um gut vier Prozent auf 44,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 4,4 Milliarden Euro und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von gut 2,8 Milliarden Euro, ein Anstieg um 13 Prozent. Auch hier hatten Branchenexperten mit weniger gerechnet./stw/jha/

