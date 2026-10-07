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WDH: Altkanzler Schröder besucht Globus in Moskau

(Name im ersten Satz eingefügt: Schröder)

MOSKAU (dpa-AFX) - Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat kurz nach seiner Berufung in den Aufsichtsrat beim russischen Ableger der deutschen Supermarktkette Globus eine Filiale in Moskau besucht. Wie die Wirtschaftszeitung RBK berichtete, hielt Schröder eine Begrüßungsrede vor den Mitarbeitern des Unternehmens, woraufhin sich der Austausch hinter verschlossenen Türen fortsetzte. Anschließend folgte ein Rundgang durch das Geschäft.

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Altkanzler Schröder war nach RBK-Angaben von den Anteilseignern bereits am 30. September in den Aufsichtsrat aufgenommen worden. Er werde an der allgemeinen Unternehmensführung teilnehmen und die strategische Entwicklung der Firma in Russland leiten, hieß es.

Der 82-Jährige ist mit Kremlchef Wladimir Putin eng befreundet und steht unter anderem wegen dieser engen Verbindung zu Putin und sein Engagement für russische Energieunternehmen seit Jahren in der Kritik. Auch während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich Schröder wiederholt mit Putin getroffen./cha/DP/nas

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