WDH: Amerikaner sollen mehr als Dutzend Länder in Nahost sofort verlassen

03.03.26 06:19 Uhr

(Überschrift wurde angepasst)

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts des Krieges der USA und Israels mit dem Iran ruft das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen. Zur Begründung verwies eine Vertreterin des Ministeriums auf der Plattform X auf "schwerwiegende Sicherheitsrisiken". Die Aufforderung betrifft folgende Länder und Regionen: Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das Westjordanland und den Gazastreifen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Jemen./fsp/DP/zb