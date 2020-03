WDH/ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Gea Group auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 21 Euro

(In der Überschrift wird klargestellt, dass das Ziel gesenkt wurde.)

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Gea Group (GEA) um zwei Stufen von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 24 auf 21 Euro gesenkt. Dank dem unternehmenseigenen Optimierungspotenzial und günstiger Endmärkte sollten sich die Erträge des Anlagenbauers als belastbarer erweisen als die der meisten Wettbewerber, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Montag vorliegenden Studie. Schließlich müssten die Menschen weltweit weiterhin essen und trinken sowie mit Medikamenten versorgt werden. Nachdem sich der Aktienkurs seit Jahresanfang fast halbiert habe, sehe er nun erstmals seit 2016 wieder eine Einstiegsgelegenheit in die Papiere von Gea. Der Konzern hat sich auf Produktionsanlagen für die Nahrungsmittelindustrie spezialisiert, stellt zum großen Teil Maschinen für die Milchindustrie her und ist auch in der Pharmabranche tätig./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben