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WDH/Apples iPhone-Geschäft über Börsenerwartungen - Groß-China enttäuscht

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Aktien
Apple Inc.
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(Tippfehler berichtigt)

CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple hat im vergangenen Quartal mit seinem iPhone-Geschäft die Markterwartungen übertroffen. Der Smartphone-Umsatz des Konzerns wuchs im Jahresvergleich um 17,5 Prozent auf 57,56 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit rund einer Milliarde Dollar weniger gerechnet. Das iPhone ist das mit Abstand wichtigste Produkt des Konzerns.

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Mitten in dem Quartal hatte der bisherige Hardware-Boss John Ternus den Chefposten vom langjährigen Konzernlenker Tim Cook übernommen. Im September bringt Apple traditionell neue iPhone-Modelle auf den Markt, die dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sind. Ternus sagte dem Wirtschaftssender CNBC, beim ersten aufklappbaren Modell des Konzerns, dem iPhone Duo, gebe es weiterhin Engpässe. Beim Verkaufsstart im Oktober vor wenigen Wochen waren die Liefertermine für das mehr als 2.000 Euro teure Gerät schnell in den Januar gerutscht.

Insgesamt stieg der Apple-Umsatz um zwölf Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar. Unter dem Strich legte der Gewinn um ebenfalls zwölf Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar zu. Bei Dienstleistungen und dem Geschäft in der Region China verfehlte Apple trotz Zuwächsen noch höhere Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund ein Prozent nach./so/DP/he

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08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG

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