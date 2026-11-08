DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 68.024 +0,0%Euro 1,1140 ±0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

WDH/Behörde: Vorfall mit Frachter im Golf von Oman

(Wiederholung aus technischen Gründen)

RIAD (dpa-AFX) - Im Golf von Oman ist es zu einem Vorfall gekommen, an dem ein Massengutfrachter und militärische Kräfte beteiligt waren. Das berichtete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht zum Sonntag. Der Vorfall ereignete sich demnach etwa 18 Seemeilen östlich der Küste von Khor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zur Nationalität der involvierten Militärkräfte machte die Behörde keine Angaben.

Werbung

Zustand der Besatzung zunächst unklar

Der Zustand der Schiffsbesatzung, das Ausmaß der Schäden und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt waren den Angaben zufolge zunächst nicht bekannt. Die zuständigen Behörden seien informiert, und die entsprechenden Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter. Schiffen werde empfohlen, aktuelle Informationen zur Sicherheit der Schifffahrt zu beachten und sich über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Im Konflikt der USA mit dem Iran ist die Schifffahrt durch die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus ein zentraler Streitpunkt. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman im Osten./gma/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.