WDH/Behörde: Vorfall mit Frachter im Golf von Oman

08.11.26 13:31 Uhr

(Wiederholung aus technischen Gründen)

RIAD (dpa-AFX) - Im Golf von Oman ist es zu einem Vorfall gekommen, an dem ein Massengutfrachter und militärische Kräfte beteiligt waren. Das berichtete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht zum Sonntag. Der Vorfall ereignete sich demnach etwa 18 Seemeilen östlich der Küste von Khor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zur Nationalität der involvierten Militärkräfte machte die Behörde keine Angaben.

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Zustand der Besatzung zunächst unklar

Der Zustand der Schiffsbesatzung, das Ausmaß der Schäden und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt waren den Angaben zufolge zunächst nicht bekannt. Die zuständigen Behörden seien informiert, und die entsprechenden Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter. Schiffen werde empfohlen, aktuelle Informationen zur Sicherheit der Schifffahrt zu beachten und sich über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Im Konflikt der USA mit dem Iran ist die Schifffahrt durch die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus ein zentraler Streitpunkt. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman im Osten./gma/DP/mis