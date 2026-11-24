(Vorletzter Absatz, erster Satz: Überflüssiger Buchstabe entfernt)

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Andy Burnham gilt als Meister der Social-Media-Kampagnen. In unzähligen Reels erklärt er seine politischen Vorhaben, testet Pub-Snacks mit Finanzminister John Healey oder führt durch sein Büro. Doch inzwischen gibt es Kritik, der sozialdemokratische Regierungschef sei zu weit gegangen. Auslöser sind Videos, die Influencer bei ihren Besuchen im Regierungssitz 10 Downing Street ins Netz gestellt haben.

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Dazu gehört der Clip des TikTokers Luke Hamnett, der sich dabei filmen ließ, wie er einen Tanz im Amtssitz vollführte, den er sich bei der weihnachtlichen Liebeskomödie "Love Actually" von Schauspieler Hugh Grant abgeschaut hatte. Anschließend interviewte er Burnham für seinen Podcast.

Oppositionsführerin Kemi Badenoch hatte für die Tanzeinlage wenig Verständnis. Burnham mache den Regierungssitz zum Gespött, kritisierte sie auf X. "Hugh Grant konnte in "Love Actually" durch No10 tanzen, weil er den Premierminister spielte. Andy Burnham ist tatsächlich Premierminister", kritisierte die Parteichefin der Konservativen laut der Nachrichtenagentur PA.

Viraler Meme-Song "Bomboclat Wallahi"

Für mehr Aufruhr sorgte aber ein weiterer Clip, der den Influencer Max Balegde vor der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer 10 zeigt. Balegde steht stramm wie ein Soldat, die rechte Hand hat er zum militärischen Salut an die Stirn gelegt, bevor er den Arm in die Höhe streckt. Dabei singt er die Worte: "52, bomboclat, pussywaggon, chickennugget", das Ganze ist mit einer hallenden Gesangsstimme unterlegt, die zudem eine Art Jodeleinlage zum Besten gibt. Der Ausschnitt stammt aus dem viralen Meme-Song "Bomboclat Wallahi". Die arabische Schwurformel "Wallahi" bedeutet "bei Gott". Balegde löschte den Clip, er machte aber im Netz weiter die Runde, etwa auf dem X-Account des konservativen Magazins "The Spectator".

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Kritik gab es aber vor allem an den Ausdrücken "bomboclat" und "pussywaggon". Der erste Begriff bezeichnet im jamaikanischen Kreol abfällig eine Damenbinde. Ursprünglich wurde der Begriff als derbe Beleidigung oder als Adjektiv zum Ausdruck von Ekel oder Verachtung verwendet. Inzwischen ist es in der britischen Jugendsprache aber auch ein Ausruf der Überraschung oder sogar des Beifalls. Als "pussywaggon" werden im Slang protzige Autos bezeichnet, mit denen Männer versuchen, Frauen zu beeindrucken.

Kritik an Geste des Influencers

Auch die Geste des Influencers Balegde löste Kritik aus. Der frühere Abgeordnete und konservative Ex-Minister Simon Clarke wollte darin einen Hitlergruß erkennen. Wer das zu verantworten habe, solle seinen Job verlieren, forderte er.

Die Staatssekretärin für Opferschutz Satvir Kaur distanzierte sich von dem unflätigen Songtext. "Will ich diese Art von Sprache irgendwo hören, wo auch immer? Nein, will ich nicht", sagte sie dem Radiosender LBC. Gleichzeitig finde sie es aber richtig, dass der Premierminister mit vielen verschiedenen Menschen und Medienarten spreche, so die Labour-Politikerin./cmy/DP/zb