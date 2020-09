WDH/Borussia Dortmund verleiht Talent Pherai an Zwolle

(Tippfehler in der Überschrift korrigiert: Zwolle)

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Talent Immanuel Pherai an den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle ausgeliehen. Das teilte der deutsche Vizemeister am Donnerstagabend mit. Zuvor war der Vertrag des 19-Jährigen vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert worden. Der U19-Nationalspieler soll in seinem Heimatland Spielpraxis sammeln. "Wir wünschen Immanuel maximalen sportlichen Erfolg mit Zwolle und werden seine Leistungen in der kommenden Saison genau im Blick behalten", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Pherai war 2019 mit den U19-Junioren des BVB deutscher Meister geworden und absolvierte bislang noch kein Pflichtspiel für die Dortmunder Profis./lü/DP/fba