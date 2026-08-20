WDH/Bosch startet 2027 Produktion von Robotern im Schwarzwald

21.08.26 15:24 Uhr

(überflüssiges Wort im 3. Satz gestrichen)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch will ab dem kommenden Jahr gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Humanoid neuartige Roboter fertigen, die dem menschlichen Körperbau nachgebildet sind. Die Produktion der humanoiden Roboter starte 2027 in Bühl im Schwarzwald, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Der weltgrößte Autozulieferer wird somit Auftragsfertiger. "Angaben zu Stückzahlen oder Mitarbeitenden machen wir aktuell keine." Zunächst hatte die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" darüber berichtet.

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Es ist das erste Mal, dass Bosch solche neuartigen KI-gesteuerten Roboter fertigt, die als vielversprechendes Zukunftsgeschäft gelten. Ihr Aufbau ähnelt mit Kopf, Armen, Händen und Beinen dem menschlichen Körper. Ein Bosch-Sprecher erklärte weiter: "Darüber hinaus prüfen die beiden Unternehmen auch die Integration von Bosch-Technologien, darunter Aktoren, Motoren, Sensoren und andere Komponenten, in humanoide Roboter."

Markt für humanoide Roboter steht erst am Anfang

Bosch hatte sich in diesem Jahr mit Humanoid verbündet. Entwickelt werden die Roboter von dem Start-up aus London. Zu den ersten Abnehmern für die humanoiden Roboter aus Bühl werde der fränkische Autozulieferer Schaeffler zählen, der sie in seiner Produktion einsetzen wolle, berichtete das Blatt weiter. Das britische Unternehmen hat sowohl mit Bosch als auch mit Schaeffler Kooperationen vereinbart. Beide sind auch Investoren bei Humanoid.

Der Markt für humanoide Roboter steht noch ganz am Anfang. Fachleute sehen auf längere Sicht ein großes Einsatzpotential für die Hightech-Helfer. Sie sollen zunächst in Fabriken und in der Logistik genutzt werden und später auch in der Krankenpflege und als Haushaltshelfer. Führend bei der Entwicklung humanoider Roboter sind bislang vor allem Unternehmen aus China und den USA.

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In Deutschland ist vor allem der Hersteller Neura Robotics bekannt. Das schwäbische Unternehmen mit Sitz in Metzingen bei Stuttgart hatte für die weitere Expansion bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bei Investoren eingesammelt. Die Finanzierungsrunde gehört zu einer der größten, die es in Deutschland je gegeben hat. Mit dem frischen Kapital will Neura demnach unter anderem die Serienproduktion auf mehrere Millionen Roboter bis 2030 ausweiten. Neura hat nach eigenen Angaben einen aktuellen Auftragsbestand und strategische Entwicklungspipeline von über einer Milliarde US-Dollar./ols/DP/jha