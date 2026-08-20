DAX 26.137 +0,6%ESt50 6.457 +0,5%MSCI World 4.947 -0,6%Top 10 Crypto 9,97 +5,0%Nas 26.087 +0,1%Bitcoin 65.851 +5,3%Euro 1,1683 +0,0%Öl 93,9 +0,2%Gold 4.580 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

WDH/Bosch startet 2027 Produktion von Robotern im Schwarzwald

(überflüssiges Wort im 3. Satz gestrichen)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch will ab dem kommenden Jahr gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Humanoid neuartige Roboter fertigen, die dem menschlichen Körperbau nachgebildet sind. Die Produktion der humanoiden Roboter starte 2027 in Bühl im Schwarzwald, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Der weltgrößte Autozulieferer wird somit Auftragsfertiger. "Angaben zu Stückzahlen oder Mitarbeitenden machen wir aktuell keine." Zunächst hatte die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" darüber berichtet.

Werbung

Es ist das erste Mal, dass Bosch solche neuartigen KI-gesteuerten Roboter fertigt, die als vielversprechendes Zukunftsgeschäft gelten. Ihr Aufbau ähnelt mit Kopf, Armen, Händen und Beinen dem menschlichen Körper. Ein Bosch-Sprecher erklärte weiter: "Darüber hinaus prüfen die beiden Unternehmen auch die Integration von Bosch-Technologien, darunter Aktoren, Motoren, Sensoren und andere Komponenten, in humanoide Roboter."

Markt für humanoide Roboter steht erst am Anfang

Bosch hatte sich in diesem Jahr mit Humanoid verbündet. Entwickelt werden die Roboter von dem Start-up aus London. Zu den ersten Abnehmern für die humanoiden Roboter aus Bühl werde der fränkische Autozulieferer Schaeffler zählen, der sie in seiner Produktion einsetzen wolle, berichtete das Blatt weiter. Das britische Unternehmen hat sowohl mit Bosch als auch mit Schaeffler Kooperationen vereinbart. Beide sind auch Investoren bei Humanoid.

Der Markt für humanoide Roboter steht noch ganz am Anfang. Fachleute sehen auf längere Sicht ein großes Einsatzpotential für die Hightech-Helfer. Sie sollen zunächst in Fabriken und in der Logistik genutzt werden und später auch in der Krankenpflege und als Haushaltshelfer. Führend bei der Entwicklung humanoider Roboter sind bislang vor allem Unternehmen aus China und den USA.

Werbung

In Deutschland ist vor allem der Hersteller Neura Robotics bekannt. Das schwäbische Unternehmen mit Sitz in Metzingen bei Stuttgart hatte für die weitere Expansion bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bei Investoren eingesammelt. Die Finanzierungsrunde gehört zu einer der größten, die es in Deutschland je gegeben hat. Mit dem frischen Kapital will Neura demnach unter anderem die Serienproduktion auf mehrere Millionen Roboter bis 2030 ausweiten. Neura hat nach eigenen Angaben einen aktuellen Auftragsbestand und strategische Entwicklungspipeline von über einer Milliarde US-Dollar./ols/DP/jha

Aktuelle Schaeffler Aktie News

Werbung

Schaeffler Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
06.08.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Schaeffler Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.