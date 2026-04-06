WDH/Brantner: Gescheiterte Bewerbung Quittung für Außenpolitik

(Überschrift korrigiert: gescheiterte Bewerbung)

BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner sieht in der gescheiterten Kandidatur Deutschlands für den UN-Sicherheitsrat eine Niederlage für Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU). "Gleichzeitig kann das Ergebnis niemanden überraschen: Deutschland hat in den vergangenen Monaten viel Vertrauen auf der internationalen Bühne verspielt", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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Die Bundesregierung habe die humanitäre Hilfe halbiert. Angesichts der zahlreichen globalen Krisen und des weitgehenden Rückzugs der USA aus der internationalen Entwicklungs- und Nothilfe sei das ein verheerendes Signal. "Dass eine deutsche Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat erstmals in der Geschichte gescheitert ist, muss als Quittung für eine Außenpolitik verstanden werden, die international an Glaubwürdigkeit und Vertrauen eingebüßt hat."/csd/DP/he