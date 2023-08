WDH: Bundesbeauftragter sieht Paradigmenwechsel in Drogenpolitik

(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, wirbt für den Gesetzentwurf für die Legalisierung von Cannabis. Blienert sprach am Mittwoch im Deutschlandfunk von einem "Paradigmenwechsel". Der Konsum von Cannabis werde nicht verharmlost, es gebe aber mehr Gesundheits- und Jugendschutz sowie Prävention. Eine reine Verbotspolitik habe zu mehr Konsum geführt.

Blienert forderte zugleich mehr Mittel für die Prävention, etwa für die Drogenberatung an Schulen. Auch hält der Beauftragte einen Grenzwert für Autofahrer für sinnvoll, sieht hier aber noch Klärungsbedarf. Cannabis baue sich im Körper anders ab als Alkohol, es könne Tage später noch nachgewiesen werden.

Das Bundeskabinett wollte den Gesetzentwurf voraussichtlich an diesem Mittwoch beschließen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den Entwurf am Mittag vorstellen. Cannabis soll den Plänen zufolge im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen werden. Ab 18 Jahren soll künftig der Besitz von 25 Gramm erlaubt sein. Privat sollen maximal drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden dürfen. In speziellen Vereinen, sogenannten Cannabis-Clubs, sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen./shy/DP/mis