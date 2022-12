WDH: Clara Streit soll neue Aufsichtsratschefin von Vonovia werden

(Fehlende Wörter ergänzt; Bezug im ersten Absatz, letzter Satz klarer gefasst)

BOCHUM (dpa-AFX) - Die frühere McKinsey-Beraterin Clara Streit soll neue Aufsichtsratschefin des Immobilienkonzerns Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) werden. Amtsinhaber Jürgen Fitschen wolle wegen der im Konzern geltenden Altersgrenze von 75 Jahren nicht erneut zur Wahl antreten, teilte Vonovia am Donnerstagabend in Bochum mit. Die 53-jährige Streit gehört dem Aufsichtsrat seit 2013 an und leitet den Finanzausschuss. Sofern die Aktionäre sie bei der kommenden Hauptversammlung am 17. Mai 2023 wieder in den Aufsichtsrat berufen, wolle das Gremium sie zur Vorsitzenden wählen, hieß es.

Streit verfüge über detaillierte Kenntnisse des Unternehmens und habe über ihre langjährige internationale Gremienerfahrung weitreichende Einblicke in andere Branchen, erklärte der scheidende Aufsichtsratschef Fitschen, der früher Co-Chef der Deutschen Bank (Deutsche Bank) war. Die studierte Betriebswirtin war den Angaben zufolge früher Beraterin bei McKinsey. Sie gehört auch den Aufsichtsräten der Deutschen Börse (Deutsche Börse) sowie den Verwaltungsräten der Schweizer Vontobel und des portugiesischen Konsumgüterkonzerns Jerónimo Martins SGPS an./stw/mis