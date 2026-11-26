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BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des Kunststoffkonzerns Covestro, Markus Steilemann, bleibt zwei weitere Jahre Präsident des Chemieverbands VCI. Der Manager wurde für eine dritte Amtszeit wiedergewählt, teilte der Verband der Chemischen Industrie im Zuge einer Branchenkonferenz in Berlin mit.

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Steilemann (56) führt seit September 2022 den VCI, der rund 2.000 Unternehmen aus Chemie, Pharma und Biotechnologie vertritt. Der Manager ist damit oberster Lobbyist einer Branche, die 2025 rund 230 Milliarden Euro Umsatz erzielte und rund 545.000 Menschen in Deutschland beschäftigt.

Kritik und Reformaufruf an Bundesregierung

Deutschlands Wachstumspotenzial sei für eine führende Industrienation zu gering, kritisierte Steilemann. "Unser Land muss dringend die nötigen fundamentalen Reformen auf den Weg bringen." Er forderte von der Bundesregierung niedrigere Energiekosten und Steuern, weniger Regulierung, schnellere Genehmigungen, Sozialabgaben von höchstens 40 Prozent und eine klare Perspektive für den Pharmastandort.

Die Chemie, die drittgrößte deutsche Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau, leidet seit Jahren unter teurer Energie, der Wirtschaftsflaute und Konkurrenz aus Asien. Zuletzt sorgte der Iran-Krieg, der die Konkurrenz aus China hart traf, für Entlastung und mehr Nachfrage nach Chemieprodukten aus Europa.

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Die Branche stehe weiter enorm unter Druck, sagte Steilemann. "In den vergangenen vier Jahren haben Unternehmen bereits angekündigt, 8,8 Millionen Tonnen Kapazität vom Markt zu nehmen. Eine Anlage, die einmal abgerissen ist, kommt nicht zurück."

Steilemann, der Chemie und BWL an der RWTH Aachen studierte und dort promovierte, ist seit Mitte 2018 Chef des Covestro-Konzerns, der vom staatlichen Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi übernommen wurde. Steilemann hat angekündigt, seinen bis Frühjahr 2028 laufenden Vertrag bei Covestro nicht zu verlängern./als/DP/stw