WDH/Daimler Truck mit weiterem Absatzschwund

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hadert weiter mit seinem Absatz in Asien und Europa. In den drei Monaten bis Ende September verkaufte der DAX-Konzern 114.917 Trucks und Busse und damit fast elf Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum, wie er am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Die vor allem in Europa und Lateinamerika vertretene Sparte Mercedes-Benz bekam 28 Prozent weniger Einheiten vom Hof. Im weniger rentablen Asien-Geschäft ging der Absatz um 15 Prozent zurück. Im wichtigsten und profitabelsten Markt Nordamerika verkaufte Daimler Truck mit 49.176 Einheiten rund vier Prozent mehr als noch im Jahr zuvor./ngu/stk